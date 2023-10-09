الإثنين 09 أكتوبر 2023
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سياسي

أستاذ قانون دولي: "حصار غزة" جريمة حرب بحاجة للتدخل الدولي

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود مهران

أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول الكهرباء المياه ولوازم المعيشة، فضلا عن تدمير الطرق والبنية التحتية.

ولفت “مهران” إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية والمرافق الأساسية في قطاع غزة، حيث تقوم بقصف المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي باستمرار، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات.

وأكد أستاذ القانون الدولي في تصريحات له، أن هجمات إسرائيل المتعمدة على البنى التحتية تهدف لتدمير حياة المدنيين في غزة وزيادة معاناتهم، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي، مشددًا علي ضرورة احترام سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي، وحرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في وقت كاف، محملًا السلطات الاسرائيلية مسئولية الوضع المأسوي بغزة وما آل اليه الحال نتيجة هذا التعنت.

تدهور أوضاع حقوق الإنسان 

 

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القاهرة الإخبارية: حشود عسكرية ضخمة على حدود قطاع غزة

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"القاهرة الإخبارية": لحظة قصف إسرائيلى على مبنى سكنى داخل قطاع غزة (فيديو)

 

وحذر “مهران” من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بشكل خطير في غزة، مشيرًا إلي أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، ما يزيد من معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نيران الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أن ما تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينين المدنيين ومنازلهم جريمة كاملة ضد الإنسانية وتمثل جرائم حرب مكتملة الاركان، ومؤكدًا أن هذه التصرفات تخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لحقوق الانسان.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن السبيل الوحيد في الوقت الراهن لوقف هجمات المقاومة علي القوات الإسرائيلية بالاراضي المحتلة، ولإنهاء معاناة سكان غزة والشعب الفلسطيني برمته: هو وقف إطلاق النار والعنف فورًا من الجانبين، داعيًا إلي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين ويضمن للشعبين حياة كريمة ومستقرة.

واختتم: يجب علي الجميع العمل على استئناف المفاوضات السياسية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل، معتبرًا أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الاوضاع ولرفع الحصار عن غزة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.

الدكتور محمد محمود مهران الإبادة الجماعية الإحتلال الإسرائيلي البنية التحتية الشعب الفلسطيني

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