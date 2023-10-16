الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سوري: إطلاق قمة القاهرة للسلام تأكيد على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينيية

غزة
غزة

قال سلمان شيب الباحث السياسي السوري، إن انعقاد مجلس الأمن القومي المصري بمثابة رسالة لكل المعنيين إقليميًا ودوليًا، مُشيرًا إلى أن مصر تعتبر ما يجري في قطاع غزة تهديد لأمنها القومي.

الوقوف جانب الشعب الفلسطيني 

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وأوضح الباحث السوري، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن مصر لن تتخلى عن واجبها ودورها القومي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مُشيرًا إلى أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها لروابط الدم والأخوة التي تربطهما ولاعتبارات الأمن القومي. 

وأضاف أن مصر أكدت على رفضها القاطع  لمحاولات إسرائيل استغلال الفرصى وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار خاصة مصر، عبر مخطط دعت له قيادات دولة الاحتلال لتهجير سكان غزة وتوطينهم في سيناء وهي خطة قديمة رفضها بشدة الرئيس الراحل حسني مبارك وجاء الموقف المصري الجديد لرفضها بشدة واعتبارها تهديد خطير للأمن القومي المصري.

واكد الباحث السياسي السوري، أن استضافة مصر لقمة إقليمية دولية بداية الأسبوع المقبل، تهدف لوضع العالم أمام مسؤولياته، فضلا عن إيقاف هذه الكارثة والمذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخلق موقف عالمي ضاغط يلجم العدوانية الإسرائيلية المتمادية. 

مستقبل القضية الفلسطينية 

وأكد “شيب” أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وتجري اتصالات موسعة مع كل الأطراف وهي مؤهلة بحكم موقعها ومكانتها لتلعب دور محوري في الوصول إلى تهدئة توقف العنف الذي يُهدد امن واستقرار المنطقة كلها.

عقب الاجتماع لمجلس الأمن القومي المصري انعقاده ا مصر يمسها مباشرة يهدد امنها القومي الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة القضية الفلسطينية

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