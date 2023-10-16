الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يرسل قوافل مساعدات لقطاع غزة ويحيي صمود الشعب الفلسطيني

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

تحركت فجر اليوم أول قافلة مساعدات من حزب حماة الوطن تضم عددا من الشاحنات والتي تحمل في طياتها الآلاف من الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية ووسائل الإعاشة اللازمة في مثل هذه الأحداث بقطاع غزة. 

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جاء ذلك انطلاقا من توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالينا في قطاع غزة.

وقد أشرف على تجهيز تلك القوافل النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ولفيف من قيادات الحزب حتى وصولها إلى معبر رفح.

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وأكد اللواء طارق نصير أن حزب حماة الوطن لن يتأخر في تقديم المساعدات لأهلنا في فلسطين باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المصريين والعرب وأن الشعب الفلسطيني جزء من نسيج هذه الأمة ولا يمكن تركه حتى تتداعى عليه الأمم.

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وأشار إلى أن ما شاهدناه من مآس أصابنا بالفزع إزاء ما يتعرض له المدنيون نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من اعتداءات بربرية على قطاع غزة حيث لا تفرق بين النساء والأطفال ومسن وشاب ومستشفى ومدرسة وأدى ذلك لسقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم والآلاف من الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبية الأساسية اللازمة، مشددا على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وطالب أمين عام حماة الوطن المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية لوضع حد من تلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وضرورة العمل على إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقي.

حماة الوطن الشاحنات المساعدات الغذائية الاعاشة اللواء طارق نصير

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