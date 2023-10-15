خارجية حماة الوطن: لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون احترام القانون الدولي

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال من أجل أن يستجيب لدعوات وقف إطلاق النار فورا في غزة، وإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال من أجل احترام قواعد القانون الدولي الذي يجرم كل ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

المطالبة بوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

وقال «الزهار»، إن على المجتمع الدولي أن يعي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون احترام القانون الدولي، ويجب وقف هذا الصمت الدولي ضد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، متابعا: «ندين كافة جرائم الاحتلال على الأشقاء في غزة، وعلى المجتمع الدولي العمل لوقف إطلاق النار دون شروط، فضلا عن إيقاف غطرسة الإسرائيليين وانتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية».

استمرار القصف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن ما تفعله إسرائيل من انتهاك للقانون الدولي هو ما لا يمكن السكوت عليه وما يقوم به المجتمع الدولي من صمت على الوضع الراهن في فلسطين يجعل الوضع في تفاقم مستمر دون ردع، مع استمرار القصف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وسقوط شهداء كثر، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير أحياء كاملة.

ضرورة الضغط على الاحتلال من أجل وقف إطلاق النار

وطالب أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل وقف إطلاق النار لأن الأسوء هو المتوقع حال استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة والتهديد بغزو بري والذي ستكون تداعياته خطيرة للغاية، مستطردا: «علينا أن نعمل على إعادة عملية السلام التي تؤدي إلى حل الدولتين وإلا النتائج ستكون كارثية مع تفاقم التوتر في المنطقة».