الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: "قمة القاهرة للسلام" هدفها توحيد الجهود العربية دفاعًا عن القضية الفلسطينية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي وجهها لقادة وزعماء العالم لحضور قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها السبت المقبل، تأتي من منطلق حرص الدولة المصرية على تقديم حلول عاجلة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بحملات إبادة جماعية لأسر بأكملها، الأمر الذي يتطلب عقد قمة تتوحد فيها كافة الجهود والتحركات العربية والإقليمية من أجل الضغط على الجانبين لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد.

ولفت موسى في تصريحات له، إلى أن القمة سيكون لها دور كبير في العودة مرة أخرى للمسار التفاوضي في القضية الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والانتقام الغاشم الناجم عنه العديد من الخسائر البشرية والمادية بما يتنافى مع كافة المقررات الشرعية، والقوانين الدولية التي طالما اعترفت بحق الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكد رئيس حزب الغد، أن القمة ستضغط على المجتمع الدولي ليتحمل مسئولياته تجاه الأزمة في فلسطين، وضرورة الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات على جرائمها المرتكبه في حق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشاد النائب مصطفى قدري الشريف، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات مجلس الأمن القومي خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة والتصعيد العسكري من قِبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقال النائب مصطفى قدري الشريف، إن الدولة المصرية لم ولن تتخلى لحظة عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "الشريف" أن كل محاولات التهجير القصري والنزوح للشعب الفلسطيني لتصفية وتفريغ القضية من مضمونها أمر مرفوض ولا تهاون أو تفريط في الأمن القومي المصري تحت أي ظرف من الظروف وأن السيادة المصرية ليست مُستباحة.

وثمّن موقف الأجيال الفلسطينية الجديدة التي برهنت على اعتصامها برباط المقاومة متمسكة بحقها في الدفاع عن قضيتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

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