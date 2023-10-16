الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى الانتخابية: قمة "القاهرة للسلام" تهدف لاستقرار المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت الصفحة الرسمية للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "فيسبوك"، التلبية الواسعة لدعوة الرئيس السيسي بعقد قمة القاهرة للسلام.

وقالت الحملة عبر صفحتها: "يسعدنا أن نعلن عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة في قمة القاهرة للسلام، التي ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

 

وأكدت الحملة أن هذه القمة تعد فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدة أن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأشارت الحملة الرسمية أنه سيشهد هذا الحدث رفيع المستوى حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.

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