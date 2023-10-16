الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. الفصائل الفلسطينية تكشف عدد الأسرى الإسرائيليين لديها فى غزة

جانب من الأسرى الإسرائيليين
جانب من الأسرى الإسرائيليين

كشفت الفصائل الفلسطينية عن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في غزة، وذلك بعدما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أن عدد الأسرى 155 أسيرًا، وأنهم أبلغوا عائلاتهم باحتجازهم في غزة.

ما عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة؟

ووفقًا لقناة القاهرة الإخبارية، فإن الفصائل الفلسطينية، أعلنت أن لديها من 200 إلى 250 أسيرًا إسرائيليًا في غزة.

أما فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين، فإنه غير معلوم، لأن إسرائيل لم تكشف عن عدد من اعتقلتهم داخل المستوطنات الإسرائيلية، عقب عملية الاقتحام من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين قبل الحرب الدائرة الآن كان 5300 أسير، من بينهم 183 طفلًا و40 امرأة، وأنه يعتقد أن الاحتلال اعتقل ما يزيد عن الألف من أبناء غزة، بين مقاتل أو مدني دخل خلال اقتحام كتائب المقاومة مستوطنات الاحتلال، أو بعض العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل، لذلك أصبح عدد الأسرى الفلسطينيين يقارب 6500 معتقل.

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