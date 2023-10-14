السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"رئيس شئون الأسرى" يكشف عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

غزة
غزة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين قبل الحرب الدائرة في غزة، كان 5300 أسير، من بينهم 183 طفلًا و40 امرأة، كما أن هناك مئات من الأسرى المرضى المصابين بأمراض تهدد الحياة، يعيشون في ظروف قاهرة للغاية.

وأضاف "قدورة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي إم سي"، أنه رغم عدم إفصاح إسرائيل رسميًا، إلا أنها اعتقلت ما يزيد عن الألف معتقل من أبناء غزة، بين مقاتل أو مدني دخل خلال اقتحام كتائب المقاومة لمستوطنات الاحتلال، أو بعض العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل، لذلك أصبح عدد الأسرى الفلسطينيين يقارب 6500 معتقل.

شئون الأسرى والمحررين دي ام سي الإعلامي أسامة كمال غزة الأسرى الفلسطينيين

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