ولاء التمامي: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية التحركات المصرية لإعادة الهدوء ووقف الحرب والقصف الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمتواصل منذ أكثر من 10 أيام.

وقالت التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن إسرائيل تجاوزت تماما في رد فعلها تجاه قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى

ونوهت التمامي بدعوة القيادة السياسية لعقد قمة القاهرة للسلام، وهي قمة دولية السبت المقبل، على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، كما أن انعقاد قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة، يؤكد تحركات مصر الفاعلة لوقف الحرب والدفع للعودة للمسار السياسي مرة ثانية.

وأكدت إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، فمصر لم تدخر جهدا للتوصل إلى سبل من شأنها أن توقف إطلاق النار والتصعيد في غزة، ودور مصر مستمر منذ بدء القضية الفلسطينية، كما أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ عام 1948 على الناحية العسكرية والإنسانية والسياسية ومناصرتها للقضية الفلسطينية ليست محل شك أو مزايدة.

قوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية وتقوم بتهجير الفلسطنيين

وأوضحت التمامي، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية هذه المرة، مختلف عما سبق من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية غاشمة ضد الشعب الفلسطيني، فقوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية وتقوم بتهجير الفلسطنيين من أراضيهم بغرض تصفية القضية الفلسطينية، وهنا لابد من مجابهة هذا المخطط الخبيث، ودعم جهود مصر للتصدى لهذا المخطط بقوة والذي يأتي على حساب الامن القومي المصري.

واختتمت بالقول، أن قمة القاهرة للسلام المرتقبة محطة فاصلة ومحورية للبحث في خيارات السلام مرة ثانية ووقف الحرب.