الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبدالرحيم كمال يوقع عقد روايته الجديدة لدار العين للنشر

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

وقع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال عقد روايته الجديدة مع الدكتورة فاطمة البودي، صاحبة دار العين للنشر.

وبسؤال عبدالرحيم كمال عن الخطوط الرئيسية للرواية، رفض الكشف عن تفاصيل روايته الجديدة إلا بعد صدورها للقارئ قريبًا.

تحويل رواية “بواب الحانة” لعمل سينمائي

فى سياق آخر، أعلن الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مؤخرًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تحويل روايته "بواب الحانة" إلى فيلم بنفس العنوان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج ياسين حسن، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك": "قريبًا فيلم بواب الحانة عن روايتي بواب الحانة".

تدور الرواية حول حسان الأزهرى الذى يجد نفسه في قلب خمارة بعد تعديه على أحد الأشخاص المخمورين في الشارع وكرد فعل غريب يقرر البقاء في هذه الحانة وخدمة مريديها حتى يصبح صاحبها في النهاية.

الروائي والسينارسيت عبد الرحيم كمال الناشرة الدكتور فاطمة البودي دار العين للنشر أبناء حورة بواب الحانة

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