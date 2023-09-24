عبدالرحيم كمال يوقع عقد روايته الجديدة لدار العين للنشر

وقع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال عقد روايته الجديدة مع الدكتورة فاطمة البودي، صاحبة دار العين للنشر.

وبسؤال عبدالرحيم كمال عن الخطوط الرئيسية للرواية، رفض الكشف عن تفاصيل روايته الجديدة إلا بعد صدورها للقارئ قريبًا.

تحويل رواية “بواب الحانة” لعمل سينمائي

فى سياق آخر، أعلن الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مؤخرًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تحويل روايته "بواب الحانة" إلى فيلم بنفس العنوان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج ياسين حسن، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك": "قريبًا فيلم بواب الحانة عن روايتي بواب الحانة".

تدور الرواية حول حسان الأزهرى الذى يجد نفسه في قلب خمارة بعد تعديه على أحد الأشخاص المخمورين في الشارع وكرد فعل غريب يقرر البقاء في هذه الحانة وخدمة مريديها حتى يصبح صاحبها في النهاية.