عبد الرحيم كمال في ضيافة مكتبة مصر العامة .. الخميس

يحل الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، ضيفا لمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع النيل، وذلك خلال الأمسية التي تعقد في الخامسة من مساء الخميل المقبل 14 سبتمبر الجاري.

تتناول الأمسية، التي تديرها وتقدمها الكاتبة مني مصطفي، إطلالة علي عالم الكاتب عبد الرحيم كمال، وأهم أعماله الإبداعية سواء القصصية أو الروائية. كما يتضمن اللقاء أهم المحطات في مسيرة كمال عبد الرحيم في الكتابة للدراما التليفزيونية وحديث حول مسلسلات: ونوس، القاهرة كابول، وجزيرة غمام.

عالم عبد الرحيم كمال الإبداعي

والكاتب عبد الرحيم كمال، واحد من أبرز أسماء كتاب الدراما خلال العقدين الماضيين من الألفية الثانية. حيث قدم للجمهور المصري والعربي عدد كبير من الأعمال الدرامية التي مثلت علامة في تاريخ الفرجة التلفزيونية، نذكر من بينها مسلسلات: “الخواجة عبد القادر” 2012 ــ “الرحايا” 2009 ــ “شيخ العرب همام” 2010 ــ “دهشة” 2014 ــ “يونس ولد فضة” 2016 ــ وفي نفس العام 2016 قدم مسلسل “ونوس” ــ “زلزال” 2019 ــ وفي نفس العام أيضا عرض له مسلسل “أهو ده اللي صار” ــ “نجيب زاهي زركش” 2021 ــ “القاهرة كابول” 2021 ــ “جزيرة غمام” 2022.

الكاتب والسيناريست

كما قدم الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، أكثر من عمل سينمائي، بدأها في العام 2008 بسيناريو فيلم “علي جنب ياسطي”، وفي عام 2017 قدم الجزء الأول من فيلم الكنز .. الحقيقة والخيال"، والذي قدم جزءه الثاني عام 2019 “الكنز .. الحب والمصير”.

تخرج عبد الرحيم كمال، من المعهد العالي للسينما ــ قسم السيناريو في العام 2000. وبجانب الكتابة السينمائية والدرامية التليفزيونية، قدم عبد الرحيم كمال، إلي المكتبة العربية عددا من المؤلفات الأدبية، نذكر من بينها: “ظل ممدود”، رواية وصدرت عام 2016 عن مركز إنسان للنشر والتوزيع. وعن نفس الدار ــ مركز إنسان ــ صدر له في العام 2021 المجموعة القصصية “قصص بحجم القلب”.

وفي العام 2021 صدر لـ عبد الرحيم كمال أيضا كتاب “منطق الظل”، عن مركز إنسان للنشر والتوزيع ــ المجموعة القصصية “أنا وأنت .. وجنة وشهد” والصادرة عن دار غراب للنشر.

وفي الرواية صدر للكاتب عبد الرحيم كمال روايات: “المجنونة”، “بواب الحانة”، و"أبناء حورة". بالإضافة إلي مسرحية بعنوان “صاحب الوردة”.