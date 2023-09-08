الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح "ديو" غنائى يجمع أكرم حسنى ومدحت صالح من فيلم "العميل صفر".. الأحد

العميل صفر
العميل صفر

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "العميل صفر" الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، عن الاستعداد لطرح أغنية دعائية جديدة يوم الأحد المقبل.

وتحمل اسم الأغنية الدعائية الجديدة لفيلم "العميل صفر" اسم "خطير يا أخونا" ومن المقرر طرحها على طريقة الـ"ديو" وتجمع كلًا من النجم مدحت صالح والفنان أكرم حسني، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

إيرادات فيلم "العميل صفر"

ويواصل فيلم العميل صفر تصدر شباك تذاكر السينما منذ طرحه منذ ثلاثة أسابيع، محققًا حتى الآن ما يقرب من 24 مليون جنيه مصري إيرادات، وحصد ليلة أمس الخميس إيرادات بلغت 962 ألفًا و820 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة.

قصة وأحداث فيلم "العميل صفر"

فيلم "العميل صفر" يلعب فيه الفنان الكوميدي أكرم حسني، خلال أحداثه، دور فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر، والفيلم بطولة أكرم حسني.

إيرادات فيلم العميل صفر قصة وأحداث فيلم العميل صفر فيلم العميل صفر العميل صفر خطير يا اخونا مدحت صالح أكرم حسني

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