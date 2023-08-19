تفاصيل إعلان جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقرر إقامتها بمدينة العلمين يوم الخميس 24 أغسطس، تحت شعار "60 سنة دراما"، أسماء لجنة تحكيم المهرجان التي تميزت بوجود عناصر خبرة مختلفة.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان الفنانة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي والمخرج جمال عبدالحميد والكاتب عبدالرحيم كمال والفنان كريم عبدالعزيز.

وبدأت لجنة تحكيم المهرجان عملها، خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا لإعلان الجوائز في حفل ضخم يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

وتضم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما العديد من المفاجآت، من بينها وجود جائزة جديدة بعنوان "60 سنة دراما"، وطرحت قناة dmc البرومو الرسمي للدورة الثانية من المهرجان، في إطار حملة الترويجية للمهرجان، الذي من المقرر بثه بشكل حصري على قناة dmc.

واحتفى البرومو الرسمي للمهرجان بعدد كبير من الفنانين، من بينهم نور الشريف ومحمود عبد العزيز وفاتن حمامة وحسين فهمي، عادل إمام، يسرا، نجلاء فتحي، كمال الشناوي، صلاح ذو الفقار، أحمد رمزي، مديحة كامل، ومحمود عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.

وفتحت إدارة المهرجان باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، وأعلن مهرجان القاهرة للدراما عن فتح باب التصويت للجمهور على جوائز الدورة الثانية من المهرجان، الذي من المقرر إقامته في مدينة العلمين.

وتم فتح باب التصويت للمرشحين على جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي سيُقام في مدينة العلمين.

المرشحون لأفضل ممثل دور أول

تضم قائمة المرشحين لأفضل ممثل دور أول عددًا كبيرًا من النجوم، بينهم شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد سليم، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب وعمرو عبدالجليل.

المرشحون لجائزة أفضل ممثلة دور أول



دينا الشربيني، أمينة خليل، منى زكي، روبي، ياسمين عبدالعزيز، غادة عبدالرازق، روجينا، يسرا، مي عز الدين، حنان مطاوع، ريهام حجاج، درة، منة شلبي، دنيا سمير غانم، مي عمر، ريهام عبد الغفور، أيتن عامر، شيرين رضا، نيللي كريم، شيري عادل، دينا فؤاد، هنا الزاهد، ماجدة زكي، رانيا يوسف، صابرين، داليا مصطفى، وفاء عامر، هالة صدقي.

أفضل مسلسل



كامل العدد، الهرشة السابعة، علاقة مشروعة، تحت الوصاية، حضرة العمدة، الكبير أوي 7، جعفر العمدة، رشيد، ضرب نار، الصفارة، الصندوق، المداح 3، تلت التلاتة، ستهم، وعود سخية، بابا المجال، مذكرات زوج، سره الباتع، عملة نادرة، 1000 حمد الله على السلامة، كتبية 101، سوق الكانتو، رسالة الإمام، رمضان كريم 2، حرب، الأصلي، في كل أسبوع حكاية، أزمة منتصف العمر، آخر دول، منعطف خطر، موضوع عائلي 2، الغرفة 207، وبينا معاد، اللعبة 4، ليه لأ، والعديد من المسلسلات.



المرشحون لأفضل ممثل دور ثانٍ



الراحل مصطفى درويش، محمد محمود، دياب، رشدي الشامي، محمود عبد الغني، أحمد بدير، محمد سلام، هشام إسماعيل، عصام السقا، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر رياحنة، محمد القس، مجدي بدر، خالد كمال، محسن منصور، تامر نبيل، ماجد المصري، أحمد خالد صالح، محمد رياض، محمد عبد الحافظ، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، جهاد سعد، كمال أبو رية، محمد فهيم، محمد ثروت، محمود البزاوي، أحمد وفيق، جمال عبد الناصر، خالد أنور، محمد فراج، جلال العشري، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، محمد رضوان، طه الدسوقي، باسم سمرة، يوسف عثمان، مصطفى أبو سريع.



المرشحون لأفضل ممثلة دور ثانٍ



نسرين أمين، مها نصار، رحمة أحمد فرج، يسنة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، انتصار، هبة مجدي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، شيماء سيف، صفاء الطوخي، سلوى خطاب، سوسن بدر، جومانا مراد، ويزو، هنادي مهنا، ميرنا جميل، رنا رئيس، سما إبراهيم، ولاء الشريف، ركين سعد، إنعام سالوسة، سلمى أبو ضيف، منال سلامة، بسمة، آية سماحة.

المرشحون لأفضل وجه صاعد



أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، ليلى أحمد زاهر، مريم الجندي، علي عبد المنعم، سارة الشامي، مصطفى غريب، داليا شوقي، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عمر الشريف، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، أحمد عبدالوهاب، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكي، فريدة رجب، طه دسوقي، وغيرهم.

المرشحون لأفضل مخرج



معتز التوني مسلسل اللعبه 4، كريم الشناوي مسلسل الهرشة السابعة، محمد شاكر خضير مسلسل تحت الوصاية، محمد سلامة مسلسل الكتيبة 101، محمد سامي مسلسل جعفر العمدة، عمر المهندس مسلسل بالطو، علاء إسماعيل مسلسل الصفارة، أحمد الجندي مسلسل موضوع عائلي، كريم العدل مسلسل أزمة منتصف العمر، خالد الحلفاوي مسلسل كامل العدد، خالد مرعي مسلسل علاقه مشروعة، عادل أديب مسلسل حضرة العمدة، أحمد الجندي مسلسل الكبير أوي ج 7، مي ممدوح مسلسل رشيد، مصطفى فكري مسلسل ضرب نار، مروان عبدالمنعم عن مسلسل الصندوق، أحمد سمير فرج، عن مسلسل المداح، حسن صالح عن مسلسل تلت التلاتة، رءوف عبد العزيز عن مسلسل ستهم، أحمد حسن عن مسلسل وعود سخية، أحمد خالد موسى عن مسلسل بابا المجال، تامر نادي عن مسلسل مذكرات زوج، خالد يوسف سره الباتع، سامي عبد العزيز عن مسلسل عملة نادرة، عمر صلاح عن مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، حسين المنباوي عن مسلسل سوق الكانتو، سما عبد العزيز عن مسلسل جميلة، الليث حجو عن مسلسل رسالة الإمام، سما عبدالعزيز عن مسلسل رمضان كريم 2، أحمد عبد الرحمن حماقي عن مسلسل في كل أسبوع حكايه تاكسي، معتز وحسام وشادي عبد السلام عن مسلسل في كل أسبوع حكاية، روجينا بسالي عن مسلسل ملك وكتابة، حسين المنباوي عن مسلسل آخر دور، سدير مسعود وشادي يسري عن مسلسل منعطف خطر، محمد بكير عن مسلسل غرفة 207، هاني كمال عن مسلسل وبينا ميعاد، نادين خان عن مسلسل ليه لأ، محمد عبد السلام عن مسلسل جروب الدفعة، أحمد صالح وهادي علي عن مسلسل جروب الماميز، وائل إحسان عن مسلسل سفاح الجيزة، يحيى إسماعيل عن مسلسل ريفو 2، عبد العزيز حشاد عن مسلسل عالم تاني، منال الصيفي وكريم مدحت عن مسلسل جروب العيلة، رؤوف عبد العزيز عن مسلسل تياترو، أحمد خالد أمين عن مسلسل العيلة دي، طارق رفعت عن مسلسل إيجار قديم، أمير رمسيس عن مسلسل النزوة، أحمد عبد الحميد عن مسلسل أعمل إيه، شيرين عامر مسلسل بيت فرح، محمد فاضل عن مسلسل الضاحك الباكي، تامر المهدي عن مسلسل سكر، محمود رشاد عن مسلسل أم الدنيا، ياسر سامي عن مسلسل الأجهر، مريم أبو عوف عن مسلسل تغيير جو، إبراهيم نشأت عن مسلسل إكس لانس، شادي إسلام خيري عن مسلسل جت سليمة، معتز التوني عن مسلسل اللعبة 3.