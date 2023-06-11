عبد الرحيم كمال عن تحويل "بواب الحانة" لفيلم سينمائي: سعيد بالتجربة

أعلن الروائي والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال عن تحويل روايته "بواب الحانة" والتي كانت قد صدرت في 2015 عن دار كيان للنشر والتوزيع لفيلم سينمائي يقوم بكتابة السيناريو لها السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجها ياسين حسن.

وقال: سعيد بهذه التجربة، وسعيد بتحمس المخرج ياسين حسن لها وسوف يقوم كتابتها سيناريست كبير هو ناصر عبد الرحمن.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور":" الرواية صدرت عام 2015 عن دار كيان للنشر والتوزيع، ولم يتأخر تحويلها لفيلم سينمئي، بالعكس تمامًا، وكل شئ له وقته.

وتابع: “ناصر عبد الرحمن أحب الرواية جدا وهو الامر الذي أسعدني، وقام بالعمل عليها بشكل رائع”.

وعن لماذا لم يقم عبد الرحيم كمال منذ البداية بتحويلها لفيلم سينمائي أو العمل عليها كفيلم إن كانت تصلح لذلك وفضلها في ثوبها الروائي قال كمال: “الرواية تكتب لتكون رواية، وحين كتبتها كانت لي عين الروائي”.

واختتم: “لأن الكتابة الأدبية لو كانت بغرض السينما فتكون هناك مشكلة حقيقية، لابد لكتابة الادب أن تكون بإخلاص للأدب”.