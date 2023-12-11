محمد الباز: الإقبال على المشاركة في الانتخابات يعكس حجم وعى المصريين

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية، قائلًا: "إن السمة الأساسية في هذه الجولة الانتخابية هى أن الناخبين منتظرون فتح اللجان، ويتوافدن مبكرًا قبل الموعد الرسمي".

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، صباح الإثنين، أن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية شهد إقبالًا كثيفًا على المشاركة من قبل المواطنين، وهذا يعكس حجم الوعي لدى المواطنين وأداء الواجب الوطني، وهذا نتيجة وعى ساهمت فيه وسائل الإعلام بشكل أساسي، ومنظمات المجتمع السياسية والمجتمع المدنى والأحزاب والحث على المشاركة.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام أثرت بشكل كبير وشكّلت وعى المواطن المصري، حيث إنها كانت تحث المواطنين على المشاركة دون انحياز لأى مرشح، وإنما كانت تدعو للمشاركة والتصويت، لأنها قيمة كبيرة، وهذا تُرجم على أرض الواقع حتى الآن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.