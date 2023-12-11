خالد زكى عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة: حافظوا على سلام واستقرار مصر

حرص الفنان خالد زكي على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مقر لجنته الانتخابية في مركز شباب زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال خالد زكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي حفاظا على استقرار البلاد واستكمالا لمسيرة الإنجازات، ودعا جموع المصريين للنزول والمشاركة في هذا الحدث الذي يعد من أهم الاستحقاقات الدستورية على الإطلاق قائلا: حافظوا على سلام واستقرار مصر.

وأضاف زكي أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطني وتنم عن وعي المصريين بأهمية الحدث، وما يحدث الآن على أرض الواقع ملحمة وطنية.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.