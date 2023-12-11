الأب بطرس دانيال عقب الإدلاء بصوته: المشاركة أمانة وواجب وطنى (خاص)

حرص الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى مقره الانتخابي داخل مدرسة عابدين الثانوية بنات، بشارع نوبار منطقة عابدين.

جزء أساسي في حياتنا

وأكد الأب بطرس دانيال، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أهمية مشاركة جموع المواطنين فى التصويت واختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنها أمانة وواجب وطني، قائلًا: يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، كل واحد له مطلق الحرية في اختيار المرشح الرئاسي الذي يريد انتخابه، ولكن المشاركة جزء أساسي في حياتنا كمواطنين يهمهم مصلحة وطنهم ومصلحة أبنائهم وحمايتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.