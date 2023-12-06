بطرس دانيال: مصر وقفت بحكمة ضد فكرة تهجير الفلسطينيين

أكد الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أن الدولة المصرية وقفت بحكمة ضد فكرة تهجير الفلسطينيين، ومد يد العون بالمساعدات الإنسانية وعلاج الفلسطينيين في رفح والتبرع، قائلًا: "نصلى كل يوم من أجل السلام ونتمنى أن يهدي الله القلوب".

أضاف رئيس المركز الكاثوليكي للسينما فى تصريح لـ"الدستور"، أن العُزل الفلسطينيين هم الضحايا، مؤكدًا ضرورة محاسبة المخطئ فى هذه الحرب وما نتج عنها من ظلم للأبرياء، ويتوجب محاسبته.

وقال دانيال إن المركز الكاثوليكي للسينما يستعد الآن لحفل ترانيم الكريسماس عن أطفال غزة وشهدائها خلال ديسمبر الجاري.