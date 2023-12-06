محمد عبلة: علينا بث الأمل بأنه لا يوجد ما يسمى بـ"الحتمية الإسرائيلية"

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة إن أى حرب لا بد أن تعقبها مفاوضات؛ لأنه ليست هناك حرب بهدف الحرب، وأن كل الأطراف فى الصراع تعلم ذلك؛ مشددًا على أن ما يثار من تهجير الفلسطينيين لأرضهم لم يحدث.

أضاف عبلة أنه منذ حرب غزة فى 7 أكتوبر الماضى والشعوب استيقظت لديها مشاهد النكبة؛ مؤكدًا أن الشعوب ديناميكية؛ ولدينا أمثلة فى التاريخ مثلًا هل كان يعقل أن الشعب الجنوب إفريقي كان يفكر أن مانديلا سيخرج ويحكمها بعد سنوات سجنه، وأن السود فى جنوب إفريقيا سيحكمون أنفسهم ذات يوم؛ وهو ما حدث وحكم مانديلا واسترد الشعب الجنوب إفريقي وطنه.

أكد لـ"الدستور" أنه لا بدّ أن المثقفين المصريين يبثون الأمل أنه ليس هناك ما يسمى بالقدر أو الحتمية الإسرائيلية أو حتمية الحل من وجهة نظر إسرائيلية، وأن القضية الفلسطينية كسبت تأييدًا منذ 7 أكتوبر؛ طالما هناك شباب وأطفال فى فلسطين فالقضية لم تمت.