الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد عبلة: علينا بث الأمل بأنه لا يوجد ما يسمى بـ"الحتمية الإسرائيلية"

الفنان محمد عبلة
الفنان محمد عبلة

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة إن أى حرب لا بد أن تعقبها مفاوضات؛ لأنه ليست هناك حرب بهدف الحرب، وأن كل الأطراف فى الصراع تعلم ذلك؛ مشددًا على أن ما يثار من تهجير الفلسطينيين لأرضهم لم يحدث.

أضاف عبلة أنه منذ حرب غزة فى 7 أكتوبر الماضى والشعوب استيقظت لديها مشاهد النكبة؛ مؤكدًا أن الشعوب ديناميكية؛ ولدينا أمثلة فى التاريخ مثلًا هل كان يعقل أن الشعب الجنوب إفريقي كان يفكر أن مانديلا سيخرج ويحكمها بعد سنوات سجنه، وأن السود فى جنوب إفريقيا سيحكمون أنفسهم ذات يوم؛ وهو ما حدث وحكم مانديلا واسترد الشعب الجنوب إفريقي وطنه.

أكد لـ"الدستور" أنه لا بدّ أن المثقفين المصريين يبثون الأمل أنه ليس هناك ما يسمى بالقدر أو الحتمية الإسرائيلية أو حتمية الحل من وجهة نظر إسرائيلية، وأن القضية الفلسطينية كسبت تأييدًا منذ 7 أكتوبر؛ طالما هناك شباب وأطفال فى فلسطين فالقضية لم تمت.

الفنان التشكيلى محمد عبلة تهجير الفلسطينيين لأرضهم لم يحدث المثقفين المصريين القضية الفلسطينية انطونيو جوتيريش

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية