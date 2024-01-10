26 يناير.. افتتاح سلسلة حفلات "كلثوميات" لعام 2024 بمعهد الموسيقى العربية

يٌفتتح الموسم الفني الجديد 2024 لسلسة حفلات "كلثوميات"، بأمسية فنية لفرقة عبد الحليم نويرة، بقيادة المايسترو الكبير صلاح غباشي، يوم الجمعة الموافق 26 يناير الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك بمشاركة كلا من المطربة غادة آدم، والمطربة رحاب عمر.

تفاصيل حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يبدأ حفل كلثوميات فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها: (سيرة الحب - بعيد عنك) لبليغ حمدي، و(الأطلال - حيرت قلبي) لرياض السنباطي، كما يتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني أم كلثوم الوطنية والعاطفية التي تعاونت خلالها مع عظماء الملحنين ومنها: "جمال الدنيا، فات الميعاد، ليلى نهاري، أروح لمين".

ووضعت الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الحفل وهي: الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء "الشورت"، الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وممنوع التصوير.

كلثوميات

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتي تخليدًا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ضمن جهود الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.

الجدير بالذكر أن المطربة الأوبرالية غادة آدم، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية، وتعد حاليًا لاتمام دبلومة الماچستير في علوم الموسيقى بأكاديمية الفنون، وتم ترشيحها للمشاركة في مئوية كوكب الشرق السيدة “أم كلثوم” في فرنسا.

قامت بتقديم أغنيات وفواصل المسلسل التاريخي الشهير “الفرسان” الذي تم إنتاجه 1994، من موسيقى وألحان جمال سلامة، والمسلسل إخراج حسام الدين مصطفى.

كما حصلت غادة على جائزة التميز الخاصة في مهرجان أوزبكستان للثقافة والفنون.