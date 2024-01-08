الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح يشعل حماس جماهير "الأساتذة 3" بميدلى فريد الأطرش

مدحت صالح
مدحت صالح

أشعل النجم مدحت صالح، حماس الجماهير، خلال الأمسية الثالثة للمشروع الفني الأضخم "الأساتذة"، التي تقام حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك من خلال ميدلى لعازف العود والموسيقار فريد الأطرش، بمصاحبة بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

مدحت صالح يشعل حماس الجمهور برائعة "ياحبيبي طال غيابك"

وتغنى مدحت صالح برائعة "ياحبيبي طال غيابك" والتي تقول كلماتها: "يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي.. يا حبيبي انت فاكر ولّا ناسي.. كان مـُناي تيجي وتشوفك عيوني.. كان مـُناي ألتقيك جنبي تواسيني.. يا حبيبي طال غيابك.. طال غيابك ليه يا حبيبي.. لمّـا فـُراقك عنّي طال حسـّيت بغربة في الدنيا.. وحيد شريد من غير آمال وأناجي صورتك في عينيَّ.. انت اللي يهواك فؤادي وانت نديم الحياة.. بهتف باسمك وأنادي..والقلب فاض به أساه".

مدحت صالح يشدو بـ قلبي ومفتاحه 

كما تغنى مدحت صالح لفريد الأطرش بـ "قلبي ومفتاحه" وسط تصفيق حاد من الجمهور، وهي من كلمات فتحي قورة، وكلمات فريد الأطرش، وتقول كلماتها: "قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك.. ومساه وصباحه بيسألني عليك.. كان حبك شمعة في يوم عيدي.. وطفاة دمعة وتنهيدي.. من يوم  ما إيديك لمست إيدي.. وكأنك قلت يا نار قيدي.. يا زهرة في خيالي".

كما تغنى بـ "وياك الدنيا حلوة وياك"، وهي من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان فريد الأطرش، واختتم مدحت صالح ميدلى الموسيقار فريد الأطرش برائعة "جميل جمال"، وهي من كلمات مأمون الشناوي، وألحان فريد الأطرش.

وحرص مدحت صالح على تقديم نخبة كبيرة من روائع كبار الملحنين، منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومحمد الموجي، كما تغنى بباقة من أغنياته الخاصة القديمة والحديثة.

مدحت صالح الاوبر الأساتذة 3 دار الأوبرا المصرية مشروع الأساتذة

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