بعد نجاح"موحشتكيش".. التفاصيل الكاملة لألبوم تامر حسني الجديد "هرمون السعادة"

استطاع النجم تامر حسني، أن يلفت انظار جمهوره ومتابعيه، بأحدث أغنياته "موحشتكيش" التى طرحها مساء أمس الثلاثاء على طريقة الفيديو كليب، وهى رابع أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، وقام بتصويرها بمشاركة الفنانة الشابة ثراء جبيل، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يو تيوب.

"موحشتكيش" تقترب من المليون مشاهدة فى أقل من 14 ساعة

وحصدت أغنية "موحشتكيش" على نسبة مشاهدة عالية خلال ساعات قليلة اقتربت من المليون مشاهدة فى أقل من 14 ساعة، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية "موحشتكيش": "شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير.. شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا.. وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش".

تفاصيل ألبوم هرمون السعادة للنجم تامر حسني

تم تصوير فييو كليب أغنية "موحشتكيش" باسلوب مختلف وتقنية عالية، كما أن وجود الفنانة ثراء جبيل، جعل الجمهور يبحث عن التفاصيل الكاملة لألبوم تامر حسنى الجديد "هرمون السعادة" وهو ما ترصده اليكم الدستور خلال السطور التالية..

أغنية يا نهار أبيض

يضع تامر حسني، اللمسات النهائية لأغنية جديدة من البوم هرمون السعادة، وتحمل اسم "يا نهار أبيض" ومن المقرر طرحها خلال الايام القليلة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والحان سامر أبو طالب، ومن توزيع أمين نبيل.

أغنية مش هتغير علشان حد

وفى سياق متصل طرح تامر حسني، أغنية "مش هتغير علشان حد" وهى من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع علي فتح الله، وهى ثالث أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة" وحققت الأغنية نجاحًا ضخمًا، حيث تجاوزت 10 ملايين مشاهدة، خلال 5 أيام من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا غالي قوي فعين نفسي غالي قوي غالي قوي.. ومن اليوم ده هعيش لو مش هكون تاج على راسك.. وعالي قوي عالي قوي ما تلزمنيش ويا أحزاني جبت الناهية.. ويا أحزاني يالا فداهية أنا مش هتغير عشان حد أنا مش هتغير علشانك".

أغنية تاج

كما طرح تامر حسنى، أغنية "تاج" وكانت ثاني أغاني الألبوم من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع النابلسي، وماستر على فتح الله.

أغنية هرمون السعادة

وكانت "هرمون السعادة" أولى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، والتى طرحها وحققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان على الخواجة، ومن توزيع حاتم محسن.

وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة": "مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب.. القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب.. كل الصحبة الجميلة متجمعين في ليلة.. مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة.. ما تيلا بينا نعيش شوية لسه السنين الحلوة جاية.. والحزن بح من النهاردة عايزين دلع في كل ثانية.. أرجوك ده إحنا استوينا أرجوك ده إحنا اتهرينا.. إيه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا ويا هرمون السعادة".