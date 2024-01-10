الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

بعد ظهورها مع تامر حسني.. من هي ثراء جبيل ؟

ثراء جبيل
ثراء جبيل

تصدرت الفنانة الشابة ثراء جبيل، محركات البحث على "جوجل" بعد ظهورها لأول مرة كموديل في أغنية جديدة لتامر حسني بعنوان "موحشتكيش"، والتي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة تخطت 60 ألف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها.


من هي ؟

ثراء جبيل كاتبة وممثلة مصرية من مواليد ١٩٩١، تخرجت من المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو.

شاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما، كما شاركت في 2013 في بطولة ثلاث مسلسلات، وهي: نكدب لو قلنا ما بنحبش، ذات، آدم وجميلة، ثم شاركت في العام التالي في مسلسلات سجن النسا، صديق العمر، ثم كفر دلهاب.


من هو زوجها ؟ 
منذ أسبوعين أثارت جدلًا واسعًا بسبب صور زواجها التي تصدرت السوشيال ميديا حيث تزوجت من
مختار الديناري وهو ممثل ومخرج ومدرب رقص معاصر، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية ومدرسة ناس للمسرح بجزويت القاهرة، كما درس في مركز القاهرة للرقص المعاصر.

وشارك "الديناري"، في عدد من العروض المسرحية للفرق المستقلة والخاصة، وأيضًا شارك في عدد من الأفلام القصيرة، التي تم عرضها في مهرجانات دولية، لكنه حقق نجاحًا كبيرًا بعد مشاركته في مسلسل ريفو 2.


آخر أعمالها

ويعد مسلسل "ورق التوت" هو آخر أعمال ثراء جبيل الفنية، الذي عُرض في أكتوبر الماضي، ولعبت خلاله دور فتاة تدعى سامية، وضم المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة منهم: مصطفى منصور، محمد ناصر، ثراء جبيل، أسماء جلال، معتز هشام، طارق عبيد، رضوى جودة، سلوى عثمان، تقى حسام وغيرهم، وهو من إخراج حسام علي.

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