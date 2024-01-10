مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

حالة من النجاح والتميز حققها مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل، واستحوذ مسلسل حالة خاصة على اهتمام المشاهدين منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT الأسبوع الماضي.

مسلسل حالة خاصة

ويتشوق الجمهور لمعرفة أحداث الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي الذي استطاع ان يغير من طريقة تمثيله ينتقل من عالم الكوميديا الذي اشتهر بتقديم العديد من الأدوار فيه ليقدم احد اهم أدواره على الإطلاق عن مرض التوحد.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة وملخص أحداث الحلقات.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم ملخص أحداث الحلقة الثالثة والرابعة لمسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي.

أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة

تشهد الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة لطه دسوقي تطورات كبيرة في الأحداث وتضع المشاهد امام تساؤل هل يستطيع نديم الانتقام من المحامي عز والذي يلعب دوره الفنان حسن أبو الروس وذلك بعد أن حاول الأخير السطو على افكار نديم ليظهر كأحد امهر المحامين بمكتب أماني النجار.

كما تكشف الحلقات عن مساعدة نديم لأماني النجار في كسب احد القضايا المعقدة عن جريمة قتل.

و تستكمل الحلقات قصة نديم ابو سريع الذي يجسد شخصيته طه الدسوقي، والذي يتسم بحالة ذكاء شديدة للغاية لكنه يعاني من التوحد لبعض التفاصيل الحياتية التي جعلته يقدم على ذلك خاصة مع وفاة والدته وهو لازال في المدرسة الابتدائية، فيتناول العمل في حلقاته الجديدة الكثير من التفاصيل الخاصة بنجاحه في عالم المحاماة بعدما رأت غادة عادل التي تقدم شخصية “اماني” صاحبة مكتب المحاماة وجود شيئًا مختلفًا فيه يكمن في ذكاءه اللامحدود.

وتحتوي الحلقة على قضية جديدة يسعى الجميع لحلها، مع استمرار الضغط الحاصل لنديم من قبل بعض العاملين في المكتب ممن يستخدمون ذكاءه في حل القضايا الموجودة في المكتب.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

يعرض مسلسل حالة خاصة أحد الانتاجات الأصلية الحصرية لمنصة watch it بواقع حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء حيث تطلق الحلقات في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لتصبح متاحة للجمهور المشترك في المنصة والتي أصلحت من أشهر المنصات في المنطقة خلال الفترة الماضية.

وتتيح منصة Watch it الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي بعد غد الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري حيث تتاح الحلقات من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.