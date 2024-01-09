موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It.. وأبطال العمل الفني

ينتظر الملايين من المشاهدين موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It عقب تصدره التريند خلال الأيام الماضية منذ عرض الحلقيتين الأولى والثانية حيث لقى المسلسل ردود فعل واسعة خاصة مع الأداء المميز للفنان طه الدسوقي والذي أشاد به الكثيرين وتوقع له مستقبل فني مميز.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It

وتصدر موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It محركات البحث خلال الساعات الماضية حيث يرغب الملايين من عشاق متابعة الدراما العربية في مشاهدة حلقات المسلسل حيث يتم عرض حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر المنصة الرقمية واتش إت والتي يفضلها حاليا الشباب نظرا لعدم ارتباط بوقت معين في المشاهدة.

ومن المقرر عرض الحلقيتين الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي ومجموعة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي غدا الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 في تمام الساعة الثانية عشر صباحا عبر شاشة منصة Watch It.



قصة مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة الذي يذاع حاليا عبر شاشة منصة واتش إت حول شخصية نديم الذي يعاني من طيف التوحد والذي يحول بينه وبين الالتحاق بهيكل التدريس الجامعي بتعيينه معيد في كلية الحقوق رغم تفوقه الدراسي لذلك فضل التدريب في مكتب محاماة بناء على رغبة والدته المنوفية وبتشجيع من صديقه جميل.

وأشاد النقاد والجمهور بأداء الفنان طه الدسوقي في دور الشخص الذي يعاني من مرض التوحد ووصفوه بالنضج الفني حيث استطاع تقديم دور مختلف في كافة التفاصيل بعيدا عن الأدوار الكوميدية التي أداها خلال أعماله الفنية السابقة سواء في مسلسل الصفارة أو مسلسل موضوع عائلي.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في مسلسل حالة خاصة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عبد الرازق والفنان حسن أبو الروس والفنانة وئام مجدي والفنانة هاجر السراج والفنان نبيل على ماهر والفنان أحمد الأزعر والفنان على السبع والفنان أحمد طارق والفنانة منه المصري ويشهد المسلسل ظهور خاص للطفلين آدم وهدان وآدم النحاس والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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