الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

سهر الصايغ تبدأ تصوير حكاية شغف من مسلسل "أسود باهت"

سهر الصايغ
سهر الصايغ

بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى من مسلسل الإثارة الجديد “أسود باهت”، الإثنين، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل في قسم الشرطة بأستديوهات المغربي بقرية أبوصير بالجيزة.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ فى "المعلم"

txt

سهر الصايغ عقب الإدلاء بصوتها: علينا التكاتف للحفاظ على استقرار مصر

الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان “شغف” بطولة: سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، إشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبدالخالق، تأليف أحمد صبحي، وإخراج ممدوح زكي.

وتقوم سهر بتجسيد شخصية تدعى “شغف” والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع “شغف” فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.

واحتفالاً ببداية تصوير الحكاية الأولى من مسلسل “أسود باهت”، اجتمع صناع حكاية "شغف" من: ممثلين وفريق الإخراج والإنتاج حول تورتة العمل، وبعد تقطيعها قاموا بأخذ الصور التذكارية معا، وتمنى المنتج عمرو عبد الخالق للجميع ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه.

الفنانة سهر الصايغ مسلسل اسود باهت قسم الشرطة سهر الصايغ تصوير أولى مشاهد الحكاية الأولى

مواد متعلقة

ياسمين عبدالعزيز تعلق على فيديو الرقص: "الخديوى ميعملش الحركات دى"

حفيد أم كلثوم: الشيخ زايد أهدى الراحلة "عُقد" باهظ الثمن ولكن سرُق وتم بيعه

نور النبوى وأبطال فيلم "الحريفة" يفاجئون الجمهور بسينمات القاهرة

معلومات توعوية وأحداث متماسكة.. 5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة

موعد ومكان عزاء والدة المطربة لطيفة

بين الغناء والرياضة والمغامرة.. قائمة البرامج الجديدة على "cbc"

رسالة مؤثرة من كندة علوش لوائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه

بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

إلعاد كتسير.. محتجز فى غزة يوجّه رسالة صادمة لنتنياهو بعد 94 يومًا من الحرب

غرفة سرية و100 مليون جنيه.. عصابة المليونيرات في قبضة أمن الجيزة

هل يفكر بايدن فى إقالة وزير الدفاع أوستن؟

وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية