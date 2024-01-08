سهر الصايغ تبدأ تصوير حكاية شغف من مسلسل "أسود باهت"

بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى من مسلسل الإثارة الجديد “أسود باهت”، الإثنين، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل في قسم الشرطة بأستديوهات المغربي بقرية أبوصير بالجيزة.

الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان “شغف” بطولة: سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبدالخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، إشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبدالخالق، تأليف أحمد صبحي، وإخراج ممدوح زكي.

وتقوم سهر بتجسيد شخصية تدعى “شغف” والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال احداث المسلسل سنرى هل تستطيع “شغف” فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.

واحتفالاً ببداية تصوير الحكاية الأولى من مسلسل “أسود باهت”، اجتمع صناع حكاية "شغف" من: ممثلين وفريق الإخراج والإنتاج حول تورتة العمل، وبعد تقطيعها قاموا بأخذ الصور التذكارية معا، وتمنى المنتج عمرو عبد الخالق للجميع ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه.