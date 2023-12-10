الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سهر الصايغ عقب الإدلاء بصوتها: علينا التكاتف للحفاظ على استقرار مصر

سهر الصايغ
سهر الصايغ

أدلت الفنانة سهر الصايغ، قبل قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنتها الخاصة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الصايغ، لـ"الدستور"، إنها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعية جموع المصريين للمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي.

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة، و"لابد أن نكون وجهة مشرفة لبلدنا، خاصة أن عيون العالم سترصد كل كبيرة وصغيرة في هذه الانتخابات التي أتمنى أن تخرج بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر وشعبها، وعلينا التكاتف للحفاظ على هذا البلد ودعم الأمان والاستقرار بها". 

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الفنانة سهر الصايغ سهر الصايغ الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة سهر الصايغ في انتخابات الرئاسة

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