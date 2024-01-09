الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

تفاصيل الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة ومواعيد عرضها على واتش ات

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

يبحث عدد كبير من متابعي مسلسل حالة خاصة عن مواعيد عرض الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة من العمل الذي يعرض بشكل حصري على منصة واتش ات، محققًا حالة نجاح كبيرة للغاية .

نجاح كبير للحلقة الاولى والثانية من مسلسل حالة خاصة

العمل استطاع أن يحصد جماهيرية كبيرة للغاية خلال عرضه على المنصة وذلك بعدما عرض حلقتين منه لاقى عليهما ردود افعال إيجابية للغاية، خاصة بأداء الفنان طه الدسوقي التمثيلي والذي نجح ان يضع لنفسه مقعدًا بين الكبار بعدما نجح في أداء دور البطولة .

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعه

ويعرض مسلسل حالة خاصة بشكل حصري على منصة واتش ات وتحديدا الحلقة الثالثة والرابعه من العمل مساء اليوم الاربعاء بعدما عرض حلقتيه الاولى والثانية الأربعاء الماضي، في تمام الساعه الثانية عشر مساءً .

تفاصيل احداث مسلسل حالة خاصة الحلقات الجديدة

ويستكمل العمل أحداث الحلقة الجديدة والتي ستكون الثالثة ومن ثم الرابعه، واللذان يطرحان في نفس الوقت مساء اليوم الاربعاء، قصة نديم ابو سريع الذي يجسد شخصيته طه الدسوقي، والذي يتسم بحالة ذكاء شديدة للغاية لكنه يعاني من التوحد لبعض التفاصيل الحياتية التي جعلته يقدم على ذلك خاصة مع وفاة والدته وهو لازال في المدرسة الابتدائية، فيتناول العمل في حلقاته الجديدة الكثير من التفاصيل الخاصة بنجاحه في عالم المحاماة بعدما رأت غادة عادل التي تقدم شخصية “اماني” صاحبة مكتب المحاماة وجود شيئًا مختلفًا فيه يكمن في ذكاءه اللامحدود.

وتحتوي الحلقة على قضية جديدة يسعى الجميع لحلها، مع استمرار الضغط الحاصل لنديم من قبل بعض العاملين في المكتب ممن يستخدمون ذكاءه في حل القضايا الموجودة في المكتب.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،  لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة مواعيد عرض الحلقة الثالثة والحلقة الرابعه تفاصيل الحلقة الثالثة والرابعه من حالة خاصة مواعيد عرض الحلقة الثالثة والرابعه حالة خاصة

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