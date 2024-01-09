الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

أحمد العوضى: الدراما الشعبية لايقة عليا.. والجمهور سعيد بـ"الإسكندرانى"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

عبّر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "الإسكندراني"، مؤكدًا أن الجمهور أحب التجربة، وظهر ذلك في إيرادات العمل خلال أول أيام عرضه.

وعن تفاصيل الشخصية، قال لـ"الدستور": "شخصية بكر الإسكندراني أعتبرها شخصية مميزة وبها تفاصيل حياتية عديدة غيرت في تصرفاته وحوّلته لشخص آخر، لكنه مع ذلك لم يغير الثوابت في ضميره".

فيلم الإسكندراني

وقال: بكر شخص يرغب في تحقيق الثراء والظهور بشكل جديد وقوي في منطقته، ويرغب في أن يصبح رمزًا بأي شكل ممكن. وقد دمجت في شخصيته مزيجًا من الثقافة الشعبية ومصطلحاتها ومصطلحاتي، مما أدى في النهاية إلى تشكيل شخصيته على هذا النحو. أنا سعيد جدًا لأنه تمكن من الوصول إلى الجمهور بهذه الطريقة، وأيضًا لأن الجمهور تفاعل مع المصطلحات التي استخدمها، مثل "ولا يا ولا" وغيرها. هذه الكلمات أصبحت "ترند" منذ الإعلان الأول عن الفيلم، وهذا نعمة من الله بالذات بعد الجهد الكبير الذي بذلته في تحضير دورى.

وبخصوص تقديمه المتكرر لأدوار الحارة الشعبية، قال: "أشكر الله على النجاح. أنا شخص مصري من عين شمس وأصولي من الشارع، لذا أستطيع التعبير عن مشاعر الشعب وفهم ما يمر به. عندما أقدم عملًا ينتمي للدراما الشعبية، فإن ذلك يصل إلى قلوب الجمهور، وأراه كرمًا من الله. أبذل قصارى جهدي وأترك تقييم النجاح أو الفشل للجمهور، كما أنني لا أشعر بأنني غريب عن هذا الشعب. فأنا مصري ولا أحتاج إلى الظهور بسيجار والعيش في قصور كأنني أجنبي. هذا ليس يمثلني، فأنا مصري ولست أوروبيًا".

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

أحمد العوضي أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف أعمال الفنان أحمد العوضي

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