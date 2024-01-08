الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضي عن "الإسكندراني": دعم الجمهور سبب نجاح الفيلم

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته البالغة بنجاح أول أفلامه السينمائية “الإسكندراني”، وتصدره الأعلى إيردات، تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

 

 

وقال العوضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله على النجاح هذا بفضل إخواتي وجمهوري ودعمه ليّا المستمر، ولولاه لم أكن أحصل على هذا النجاح الكبير الذي حققته في السينما، وحقيقي الفضل يرجع أيضًا إلى المخرج خالد يوسف".

 

وأضاف الفنان أحمد العوضي: "مفيش أحسن من إن تكون أول بطولاتي في السينما من إخراج خالد يوسف، المخرج العبقري حرفيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع النجاح بهذا الشكل، موضحًا: "أنا بجتهد وبسيب الباقي على ربنا".

الإسكندراني 

وحقق فيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضى وزينة إيرادات قدرت بـ2.224.460 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.

 

فيلم "الإسكندراني" مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد، وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

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