منافسة شرسة بين "أبونسب" و"الإسكندرانى" و"الحريفة" على صدارة شباك التذاكر

تشهد دور العرض السينمائية منافسة شرسة بين الأفلام المعروضة في موسم منتصف العام، على حصد الإيرادات.

واستطاعت الأفلام المعروضة تحقيق إيرادات جيدة جدًا منذ طرحها للجمهور بصالات العرض.

ويتنافس كل من فيلم "أبو نسب والإسكندراني والحريفة" على المراكز الأولى في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري في منافسة أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية.

وجمعت الأفلام، أمس، إيرادات قدرت بـ7.172.051 جنيه.

وفيما يلي قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس.

قائمة إيرادات الأفلام

أبو نسب

تصدر فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس الأحد، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 2.504.641 جنيه.

والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

الإسكندراني

بينما حقق فيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضى وزينة إيرادات قدرت بـ2.224.460 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

"الحريفة"

وجمع فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 1.012.211 جنيه، ليحتل المركز الثالث، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

"شماريخ"

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 603.508 جنيه، ليأتى فى المركز الرابع.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

"أنا وابن خالتى"

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 226.472 جنيه.

الفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

"ليه تعيشها لوحدك"

وحقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إيرادات بلغت قيمتها 108.539 جنيه.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

فيلم كارت شحن

بينما حقق فيلم "كارت شحن" إيرادات بلغت قيمتها 23.265 جنيه، ليأتى فى المركز الأخير.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.