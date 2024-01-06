السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تحقيق "الحريفة" مليون جنيه إيرادات.. نور النبوى يوجه رسالة للجمهور

الحريفة
الحريفة

وجه النجم الصاعد نور النبوي رسالة للمنتج طارق الجنايني ولجمهوره؛ ليشكرهم فيها على دعمه في أول بطولاته السينمائية فيلم "الحريفة" بعد تحقيقه مليون جنيه في أول يومي عرض، ووصف ما حدث بأنه "حلم وتحقق".

وكتب نور النبوي، عبر حسابه على Instagram: "فيلم الحريفة مليون جنيه إيرادات في يومين بعد فضل ربنا، الفضل يرجع للمنتج الكبير طارق الجنايني على ثقته في شباب نفسهم يعملوا فيلم حلو ومؤثر".

وتابع: "وبشكر الجمهور اللي صدق فينا، اللحظة دي كبيرة قوي في حياتي، حلم وبيتحقق".

فيلم الحريفة 

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب وأحمد حسام ميدو وكزبرة وخالد الذهبي وبيومي فؤاد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رءوف عبد السيد.

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