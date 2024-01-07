الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالة خاصة" لـ طه دسوقى يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "WATCH IT"

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

حقق مسلسل "حالة خاصة" من بطولة طه دسوقي وغادة عادل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT الأربعاء الماضي. 

"حالة خاصة"

تصدر مسلسل "حالة خاصة" قائمتي الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT في مصر والخليج، وكذلك الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وأشاد الجمهور والنقاد بأداء طه دسوقي المختلف والنضج الكبير الذي وصل إليه فنيًا. 

واستطاع طه دسوقي تقديم دور مختلف في كل تفاصيله بعيدًا عن الكوميديا، حيث قدم دور شخص يعاني من طيف من أطياف التوحد. 

"حالة خاصة"

ولفت مسلسل "حالة خاصة" انتباه الجمهور والنقاد بسبب قصة العمل التي كتبها الكاتب والسيناريست مهاب طارق بحبكة شديدة، وكذلك وجود عنصر الخبرة الذي تمثل في غادة عادل التي أبدعت في تقديم دور أماني النجار، كما قدم المخرج عبدالعزيز النجار صورة مبدعة في كل تفاصيل الحدوتة الدرامية. 

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة" 

ويقدم طه شخصية نديم المصاب بالتوحد، ويريد أن يكون محاميًا فيواجه الكثير من الصعوبات، متمنيًا أن يقدم الشخصية بشكل قريب إلى شخصيات المحامين، معبرًا عن صعوبة عملهم ومهنتهم، وقال إنه قابل عددًا من المصابين بالتوحد من جمعية التوحد وساعدته الدكتورة داليا سليمان والشاب عبدالله المصاب بالتوحد ساعدني كثيرًا ومن خلالهم حصلت على الكثير من المعلومات حول التوحد وساعدتني كثيرًا في الدور

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكوّن من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع والمسلسل من بطولة طه دسوقي الذي يجسد شخصية "نديم أحمد أبوسريع"، غادة عادل التي تلعب شخصية أماني النجار، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة أحداث مسلسل حالة خاصة قائمة أكثر مشاهدة عبر watch it حالة خاصة لطه دسوقي

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