"أبو نسب" يعود لصدارة إيرادات شباك التذاكر.. و"الإسكندرانى" يتراجع للمركز الثانى

منافسة شرسة تشهدها دور العرض السينمائية بين عدد من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها منذ أيام، وحققت الأفلام مجتمعة أمس، إيرادات بلغت قيمتها 5 ملايين و149 ألفًا و587 جنيهًا.



وخلال هذا التقرير نرصد لكم قائمة إيرادات افلام موسم رأس السنة

أبونسب

استطاع فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام العودة إلى صدارة الإيرادات من جديد بعد تراجع لمدة يومين، حيث حقق أمس إيرادات بلغت قيمتها مليونًا و241 ألفًا و474 جنيهًا، ليتصدر القائمة ويحتل المركز الأول.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

"الإسكندراني"

وتراجع فيلم "الإسكندراني" للمركز الثاني، محققًا إيرادات بلغت قيمتها مليونًا و225 ألفًا و257 جنيهًا.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

"الحريفة"

وجمع فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 745.471 جنيه، ليحتل المركز الثالث، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

"شماريخ"

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 367.243 جنيه، ليأتى فى المركز الرابع.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

"أنا وابن خالتى"

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 180.667 جنيه.

الفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

"ليه تعيشها لوحدك"

وحقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إيرادات بلغت قيمتها 86.363 جنيه.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

فيلم كارت شحن

بينما حقق فيلم "كارت شحن" إيرادات بلغت قيمتها 15.746 جنيه، ليأتى فى المركز الأخير.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وسامي مغاوري، ومن إخراج شادي علي، ومن تأليف محمود صابر.