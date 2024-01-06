الليلة.. الوثائقية تعرض "جرائم الفن" و"ثنائيات فى الفن" ضمن خريطتها الجديدة لشهر يناير

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم، الفيلم الوثائقي الجديد "جرائم الفن" في تمام الساعة التاسعة مساء.

السلسلة الوثائقية "جرائم الفن" تسلط الضوء على أشهر جرائم سرقات اللوحات الفنية. وتكشف السلسلة الوثائقية تفاصيل تلك الجرائم باعتبارها جرائم ذات أسلوب خاص، وأن مرتكبيها لديهم ذوق رفيع ودراية عالية بقيمة الأعمال الفنية التي يسطون عليها. تناقش السلسلة الأساليب الإجرامية المختلفة في عملية السرقات، كما تعقد مقارنة بين أشهر المجرمين في سرقات اللوحات الفنية على مستوى العالم. كل ما يدور في الباحات الخلفية لهذا العالم الخفي وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في السلسلة الوثائقية "جرائم الفن".

ثنائيات في الفن

كما تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم، أيضًا، الفيلم الوثائقي "ثنائيات في الفن".

وسلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث، تسلط الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما. كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا. كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

يذكر أن القناة الوثائقية تعرض، خلال شهر يناير، مجموعة متميزة من الأعمال الوثائقية الجديدة الحصرية ومنها؛ أسرار القرن العشرين، وكيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًا؟، والفخ قبل أن يجندوا صغارك، وغرفة عمليات حرب أكتوبر، وسيتم عرض الأفلام بشكل متتابع خلال شهر يناير الجاري في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للقناة الوثائقية.