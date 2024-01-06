"الحريفة" يحقق مليون جنيه إيرادات في يومين عرض فقط

حقق فيلم "الحريفة"من بطولة نور النبوي وكابتن احمد حسام ميدو أمس الجمعة إيرادات بلغت قيمتها 624.253 جنيه ليحتل الفيلم المركز الثالث وترتفع إيراداته في يومين عرض فقط الي مليون جنيه وهو العمل الذي يقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة.

وكان أبطال الفيلم قد احتفلوا مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائية في مدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

أشاد عدد كبير من النقاد والجمهور بقصة الفيلم وأبطاله.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة تبلغ قيمة جائزتها مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم "الحريفة" انطلق عرضه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، بينما يعرض يوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

و‎ تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، ودينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.