حلقة دينا الشربيني مع محمود سعد ترفع شعار "كامل العدد"

رفعت الصفحة الرسمية لبرنامج “sold out” الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر منصة WATCH IT وقناة CBC، شعار كامل العدد قبل ايام من تصوير حلقة النجمة دينا الشربيني.

ومن المقرر أن يكشف الفنانة دينا الشربيني عن العديد من الأسرار عن حياتها الفنية والشخصية التي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب اللقاء حفل موسيقي تقدمه المطربة كارمن سليمان.

حلقة دينا الشربيني

ويستقبل مسرح الفلكى في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل 10 يناير الجاري، تصوير حلقة النجمة دينا الشربيني وحفل المطربة كارمن سليمان ببرنامج “سولد أوت” والمقرر عرضها خلال أيام عبر منصة “واتش إت” الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ويشهد المسرح تصوير حوار مفتوح مع النجمة دينا الشربيني يديره الإعلامي محمود سعد، يشارك فيه الجمهور بعدد من الأسئلة، وتفتح فيه قلبها عن ذكرياتها منذ دخولها عالم الفن وكذلك كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة.

وروجت النجمة دينا الشربيني لحلقتها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها اليوم 10 يناير في مسرح الفلكي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني تدعو خلاله الجمهور للمشاركة في الحلقة قائلة: انتظروني في حلقة جديدة من برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد.

برنامج sold out

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد، وغيرها من المفاجآت.