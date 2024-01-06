بسنت بكر تكشف تفاصيل برنامج "زي ما التاريخ بيقول" على الراديو 9090

كشفت الإعلامية بسنت بكر، مقدمة برنامج "زي ما التاريخ بيقول" على الراديو ٩٠٩٠، كواليس تصوير برومو برنامجها الجديد، كلمات التتر رمزي بشارة، ألحان مينا عطا، وغناء أحمد فريد،،وتصوير أحمد عبد التواب، مونتاج وإخراج حسين سعيد، الإشرافل عمرو البحيري، والإشراف العام للإعلامي عبد الفتاح مصطفى.

تفاصيل برنامج “زي الكتاب ما بيقول”

وأضافت بكر عبر حسابها على فيسبوك قائلة: “تم التصوير من داخل المتحف المصرى الكبير من داخل العرض التفاعلى للملك توت عنخ آمون، وهو الذى يتم باستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية لعرض حياة الملك الأسطوري فى رحلة سمعية وبصرية رائعة، تمتد لأكثر من 3400 عام في عمق التاريخ”.

وتابعت: “زي ما التاريخ بيقول، والذي يذاع من 2 إلى 4 عصرا، السبت من كل أسبوع، برنامج تاريخي يهدف إلى تعريف الهوية المصرية عبر التاريخ، وأعمدة الشخصية المصرية، ويتناول البرنامج مختلف الحضارات التي مرت على مصر، من الحضارة المصريه القديمه، ومرورا بالقبطية إلى الحضارة الإسلامية، ويركز فى موسمه الأول على الحضارة الفرعونية، وعلم المصريات Egyptology، وهو علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة، ولغتها وآدابها ودياناتها وفنونها، وتعريف المصريين بتاريخ المصريين القدماء، وما لا نعرفه عن عصر الفراعنة، وريادتهم فى كافه المجالات”.

وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بتقديمه محتوى متنوع يشمل عرض أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، وتحليل ومناقشة الحضارات التي مرت على مصر.

الجدير بالذكر أن برنامج "قد المقام"، والذي يذاع من الساعة 9 إلى الساعة 11 مساء، يومي الأربعاء والخميس، هو برنامج ثقافى فنى اجتماعى يناقش الشخصية المصرية ونسيجها، وثقافاتها وأدبها وفنونها وتاريخها.

كما يتناول البرنامج، تأثير القوى الناعمة على المجتمع المصرى، وكذلك انعكاس مجالات الإبداع والمبدعين فى مجالات الفنون والآداب والموسيقى والثقافة على المصريين عبر الأزمان المختلفة.