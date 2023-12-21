الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ننشر الخريطة البرامجية الجديدة لـ"الراديو 9090" في 2024 (صور)

أحمد يونس
أحمد يونس

نشرت الصفحة الرسمية لراديو 9090، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخريطة البرامجية الجديدة لـ"الراديو 9090" في 2024، وذلك من خلال نشر بوستر منفصل لكل إذاعي باسم البرنامج الخاص به.

وتضم الخريطة أكثر من 16 برنامجًا جديدًا، بخلاف البرامج الموجودة حاليًا، وأوضحت أنَّ الخريطة البرامجية الجديدة تضم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية ومنوعات بالإضافة إلى برامج مختلفة تحتوي على ذكاء اصطناعي. 

يأتي هذا في الوقت الذي حصد فيه "الراديو 9090" جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023 في استفتاء مجلة ديرجيست.

الصفحة الرسمية لراديو 9090 الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 في 2024 الخريطة البرامجية الجديدة لـ الراديو 9090 البرنامج 16 برنامج ا جديد ا راديو 9090

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