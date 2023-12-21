ننشر الخريطة البرامجية الجديدة لـ"الراديو 9090" في 2024 (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لراديو 9090، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخريطة البرامجية الجديدة لـ"الراديو 9090" في 2024، وذلك من خلال نشر بوستر منفصل لكل إذاعي باسم البرنامج الخاص به.

وتضم الخريطة أكثر من 16 برنامجًا جديدًا، بخلاف البرامج الموجودة حاليًا، وأوضحت أنَّ الخريطة البرامجية الجديدة تضم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية ومنوعات بالإضافة إلى برامج مختلفة تحتوي على ذكاء اصطناعي.

يأتي هذا في الوقت الذي حصد فيه "الراديو 9090" جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023 في استفتاء مجلة ديرجيست.