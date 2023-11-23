الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

راديو 9090.. تحديث مستمر وتغطية متميزة ومستمرة ومحتوى مختلف

راديو 9090
راديو 9090

يتسم راديو 9090، والذى اختار شعاره "هواها مصرى"، منذ أن بدأ فى 2013 بالتحديث المستمر والتغطية المصرية المتميزة، لكل ما يحدث وتقديم محتوى راقٍ ومختلف على مدار اليوم.

ويتميز راديو 9090، والذى يمكن متابعته من خلال التليفون المحمول، إضافة للبث الإذاعى التقليدى، بالتنوع فى البرامج، وتدوير المذيعين من أجل الحفاظ على الشغف، وحتى لا يمل المستمع من المذيع والبرنامج، وهو ما يعطى للمذيع القدرة على اكتساب جمهور مختلف. 

وما يميز راديو 9090، أيضا ويجعله مختلفا عن الإذاعات الأخرى أن كل مذيعيه مبدعون، كما أن الفقرات والبرامج التي يقدمها ليست متشابهة وتواكب الأحداث، فالتغطية متميزة، وليست مملة وسهلة، والمستمع  لا يمل، فالراديو يقدم  له معلومة وأغنية جميلة وبرنامج يتابعه، كما أن به برامج متنوعة تخص الشباب والكبار ومحبي الأغاني والبرامج السياسية، وبهذه الطريقة استطاع أن يحصد الجوائز.

صوت يقدم محتوى مختلفًا ويعبر عن المصريين

يذكر أنه قبل 30 يونيو 2013 بفترة قصيرة انطلق الراديو 9090، وقتها كان حالة خاصة وصوتا جديدا يقدم محتوى مختلفا وراقيًا، واستطاع أن يعبر عن المصريين، ويصل إلى كل بيت، ويصبح شعاره "هواها مصرى"، براند يؤكد أن الراديو قادر على المنافسة والوصول لكل بيت. 

وتشهد معدلات الاستماع إلى الإذاعات بشكلٍ عام ارتفاعًا في أوقات الأزمات والحروب، إذ نجح 9090 في تغطية الأحداث، وكان صوت كل المصريين والمعبر الرئيسى عن توجهات الدولة المصرية.

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