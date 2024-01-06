السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة بين العوضي ومحمد إمام.. و"الاسكندراني" يكسب ليلة الجمعة

الاسكندراني
الاسكندراني

حالة نجاح كبيرة أحدثها النجم أحمد العوضي بأحداث فيلمه الجديد “الاسكندراني” في سباق شباك التذاكر بحلولة اولا في إيرادات ليلة الجمعة وسط منافسه شرسه من فيلم “ابو نسب” للفنان محمد عادل إمام. 

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العوضي استطاع أن يحل اولا في المنافسه الخاصه بيوم الجمعه حيث حقق ايراد وصل الى مليون و٦٩٤ الف جنيه  فيما جاء “ابو نسب” في المركز الثاني بإيراد وصل الى مليون ٦٢٦ الف جنيه، ليشتعل الصراع بين الثنائي تبعا للبيان الخاص بالايرادات الذي اصدره الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم الاسكندراني

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.

فيلم ابو نسب 

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

الإسكندراني أحمد العوضي فيلم “أبو نسب” محمد عادل إمام للفنان محمد عادل امام

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