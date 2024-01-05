الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أعراس آمنة" و"رام الله".. إبراهيم نصر الله يثمن دعم مسلسل "حالة خاصة" للفلسطينيين

بوستر
بوستر

عبر الكاتب والروائي الفلسـطيني إبراهيم نصرالله عن سعادته باهتمام مسلسل "حالة خاصة" من بطولة للفنان الشاب طه الدسوقي، بالقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر في مشهد ضمن أحداث العمل، الذي بدأ عرضه الأربعاء الماضي على منصة "واتش إت".

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مصر تقف بجانب القضية الفلسطينية 

وكتب نصر الله، على حسابه عبر فيسبوك: "تحية لكل المشاركين في المسلسل".

وحرص صناع مسلسل "حالة خاصة" على إظهار التضامن مع فلسطين في مشهد من الحلقة الأولى وتأكيد دعمهم ومؤازتهم للقضية الفلسطينية، ففي مشهد المكتبة تذهب رام الله "هاجر السراج"، وهي تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسـطين ومكتوبا عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية "أعراس آمنة" للشاعر والروائي الفلسـطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة وصمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

رواية أعراس آمنة للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله، إحدى روايات سلسلة «الملهاة الفلسطينية»، والمكونة من "ثماني" روايات عن القضية الفلسـطينية

وتفاعلت الفنانة التونسية غالية بن علي مع منشور نصر الله وكتبت: "حابة أشوف المسلسل مع إني مش غاوية مسلسلات".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، المسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وقدمت "watch it" العديد من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

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حالة خاصة مسلسل حالة خاصة طه الدسوقي القضية الفلسطينية مصر تقف بجانب القضية الفلسطينية

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