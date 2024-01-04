الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عزمى ينضم إلى مسلسل "حدوتة منسية" مع سوسن بدر

عزمي
عزمي

انضم الفنان الشاب محمد عزمي، لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، ومقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

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أبطال مسلسل حكاية منسية 

مسلسل حدوتة منسية تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين، ومن بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير،عبير صبري.

يذكر أن محمد عزمي شارك في مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية أوضة وصالة، أمام النجم أحمد عبد العزيز، وشارك أيضًا في فيلم 30 مارس، للمخرج أحمد خالد موسى، وعمل مع النجم هاني سلامة في مسلسل قمر هادي، حيث لعب دور الشقيق الأصغر له، والذي كان يدعى عارف، والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل حدوتة منسية الفنانة سوسن بدر سوسن بدر سوسن تشويقي اجتماعى

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