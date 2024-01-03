الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل طرحها.. الكلمات الكاملة لأغنية جنات الجديدة "الشمخ الجوانى"

جنات
جنات

تستعد المطربة المغربية جنات، خلال ساعات قليلة، لطرح أحدث أغانيها والتى تحمل اسم "الشمخ الجواني" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري، أما إخراج الكليب فكان لكامبا.
 

وجاءت كلمات أغنية الشمخ الجواني كالآتي:

هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي إيه

لو قلبي شركة لازم تمشي بإدارتك

لو قلبي شقة لازم تبقي في عمارتك

ولو سمكة مش طالعة إلا بصنارتك

ده أنا دوبت دوبت دوبت بعد ما قلت ياحب بطلتك

هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي إيه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

أنا دايب

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفاية كده ولا أقلك كماااان

هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي إيه

حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني

يا اللي الكلمة بتطلعلك أنت من الشمخ الجواني

حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني

يا اللي مخليني أطمن وأمشي وراك على عمياني

عارف غلاوتك عندي إيه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفاية كده ولا أقلك كمان

هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي إيه.

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