الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس "الوثائقية": "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" يكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية للعودة إلى الواجهة

شريف سعيد رئيس قناة
شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية

أكد المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، أنه سعيد بتجربة صناعة فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك"، والذي سيعرض خلال يناير الجاري على شاشة القناة، قائلًا: "نحاول تقديم أعمال هادفة تفيد المجتمع وتبعد عنه أي شيء يغير من معالمه بأيدٍ خفية".

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وأضاف سعيد في تصريح لـ"الدستور": "بداية قبل أي شيء أحب أن أوضح لماذا قمنا بتقديم هذا العمل، فالجماعات الإرهابية وليست التكفيرية، تحاول أن تظهر كل فترة بأماكن مختلفة بأسماء جديدة وأساس خطتها هي محاولة تدمير الشعوب، فهي دائمًا تحاول أن تعيد نفسها للواجهة في كل وقت بأشكال مختلفة، واللحظة التي يتخيل البعض أنها انتهت تمامًا، هي تلك اللحظة التي تظهر فيها بشكلها الجديد".

وأكد أن "العمل تمت صناعته لمحاولة الوقوف أمام هذه الجماعات وما يفكرون فيه، من أجل تحصين أسرنا المصرية والعربية، ضد هذه الأمور التي تحاول النيل من فئات عمرية معينة وكثيرة في المجتمع".

واختتم قائلًا: "شارك في العمل عدد كبير من الزملاء المميزين في هذا الصدد، فالإخراج كان من مهمة معتز مختار واعتمد على الديكودراما، ومن إعداد الكاتب الحسين يحيى الباشا، ومدير التصوير الدسوقي عاطف".

شريف سعيد شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية رئيس قناة الوثائقية فيلم “الفخ قبل أن ي جندوا صغارك” صناعه فيلم “الفخ قبل أن ي جندوا صغارك”

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