الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتى ضد توتنام هوتسبر والقنوات الناقلة

السيتي وتوتنهام
السيتي وتوتنهام

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام هوتسبر، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، من أكثر ما يبحث عنه عشاق كرة القدم، حيث يحاول مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني تجاوز أرسنال الذي يحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة وقد لعب مباراة أكثر من سيتي، بينما يسعى توتنهام لتقليص فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع بحثا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان السيتي اعتلى صدارة البريميرليج  بفوزه الكبير على فولهام برباعية، ثم انتزعها بعدها أرسنال بعد الفوز على اليونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنام هوتسبر

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هو الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 على ملعب توتنهام في الدوري الإنجليزي.

 وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومصر.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنام هوتسبر

وستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام منقولة بوسيلة واحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

 ومن المقرر أن تُذاع القمة الحاسمة لمصير درع البريميرليغ، عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

سيناريوهات تتويج السيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي

ويتبقى لقاءين للسيتي حيث يواجه توتنهام خارج ملعبه بينما يستضيف في الجولة الأخيرة وست هام على ملعبه ووسط جمهوره.

بينما يلعب أرسنال ضد اليونايتد على ملعب الأخير، بينما يستضيف إيفرتون في الإمارات في الجولة الأخيرة.

السيناريو الأول: لتتويج السيتي هو الفوز في مباراتي توتنهام ووست هام دون النظر لنتائج مباريات أرسنال وحينها سيكون 91 محافظًا على فارق النقطتين.

السيناريو الثاني: هو تعثر أرسنال اليوم وفوز السيتي على توتنهام في اللقاء المؤجل ليتوج رسميًا باللقب حيث سيصبح الفارق خمس نقاط قبل الجولة الأخيرة.

أما السيناريو الثالث: هو تعادل أرسنال مع اليونايتد وفوز السيتي على توتنهام، وحينها أيضًا سيتوج السيتي قبل الجولة الأخيرة حيث سيصبح نقاطه 88 وأرسنال 84.

أما أرسنال سيكون عليه الانتظار للجولة الأخيرة للتتويج باللقب، حيث سيكون أول سيناريو حال خسارة السيتي ضد توتنهام وفوزه على اليونايتد حينها سيتصدر بفارق نقطة.

أما السيناريو الثاني هو تعادل توتنهام مع السيتي وفوز أرسنال على اليونايتد، وحينها سيتصدر الجانرز بفارق الأهداف حيث يمتلك أفضلية بفارق هدفين.

وأخيرًا حال خسارة السيتي لقائي توتنهام ووست هام، سيتوج أرسنال باللقب حال التعادل والفوز، في المباراتين المقبلتين.

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