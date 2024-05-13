"غربال" حكمًا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل 18 مايو الجاري، على ستاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف الأهلي بطل تونس، في مواجهة الإياب على لقب الأميرة السمراء، السبت الموافق 25 مايو الحالي، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة ليلا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).



طاقم حكام مواجهتا ذهاب وإياب الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

يقود مواجهة الذهاب على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا) بين الأهلي والترجي التونسي، طاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الـvar في مباراة الذهاب الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا ستكون مساعدة دحان بيدا في غرفة "VAR"، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

أما موقعة الإياب فيديرها الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

الرقم القياسي

يمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 لقب، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، على حساب الوداد البيضاوي المغربي ذهابا والفوز بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.