الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"غربال" حكمًا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، المرتقبة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل 18 مايو الجاري، على ستاد رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف الأهلي بطل تونس، في مواجهة الإياب على لقب الأميرة السمراء، السبت الموافق 25 مايو الحالي، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة ليلا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).
 

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم واستخراج تأشيرة الشناوى استعدادًا لـ"الترجى"

الأهلى يستقرعلى تمديد وتعديل عقد مروان عطية لهذا السبب

منافس الأهلي.. الترجي "يُسقط" النجم الساحلي في الدوري التونسي

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائى دورى أبطال إفريقيا

طاقم حكام مواجهتا ذهاب وإياب الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

يقود مواجهة الذهاب على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا) بين الأهلي والترجي التونسي، طاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

ويتواجد على تقنية الـvar في مباراة الذهاب الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا ستكون مساعدة دحان بيدا في غرفة "VAR"، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

أما موقعة الإياب فيديرها الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

الرقم القياسي

يمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 لقب، كان أخرها نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، على حساب الوداد البيضاوي المغربي ذهابا والفوز بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الترجي التونسي موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري الأبطال موعد مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري الأبطال الأهلي والترجي التونسي موعد مباراة الاهلي والترجي

مواد متعلقة

أيمن يونس لـ"شيكابالا": "لازم تهز شباك نهضة بركان في القاهرة"

دوري نايل| البنك الأهلي يوقف مسلسل الهزائم بتعادل إيجابي مع مودرن فيوتشر

غياب مابولولو وبواتينج.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون بدوري نايل

من المغرب.. "جوميز" يحدد موعد مران الزمالك استعدادا لـ نهضة بركان

عودة يوسف نبيه.. قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بدوري نايل

تشكيل الجونة لمواجهة فاركو بدوري نايل

تشكيل فاركو لمواجهة الجونة بدوري نايل

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

أب يلقى ابنته فى مصرف بأسيوط ويدعى اختفاءها

تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

لجنة الانضباط تشعل الأزمة بين اتحاد الكرة والأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟