فريدة سيف النصر تكشف وجه الشبه بينها وبين "سترة العترة"

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن حقيقة وجود تشابه بينها وبين شخصية "سترة العترة"، قائلة:" نعم يوجد تشابه بين شخصيتي وشخصية سترة العترة".

وأضافت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة: "سترة حقانية وعانت في الحياة واعتمدت على نفسها، فيها كتير مني، وأنا ربيت ولاد أخواتي كلهم، كعائلة بها الغني والفقير، احنا عائلة كبيرة لكن فيها الغني والفقير، ليس كل الناس ربنا معطيها هذا الحظ، هي حسابات عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان موكل بها، وكل إنسان ميسر لما خُلق له، يمكن أنا اتخلقت عشان كده، عشان أشوف الناس دي".