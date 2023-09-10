بعد تصدرها التريند.. أسرار مثيرة عن فريدة سيف النصر في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة فريدة سيف النصر بعيد ميلادها الـ 63 عاماً، إذ قدمت العديد من الأدوار المختلفة والمميزة التي جعلتها تحفر اسمها في قلوب الكثير من محبيها.



وتزامناً مع احتفال فريدة سيف النصر بعيد ميلادها اليوم الأحد، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير أبرز التصريحات والأسرار التي أعلنت عنها في الفترة الماضية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

تصريحات وأسرار عن حياة فريدة سيف النصر

قالت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر، العديد من الأسرار في حياتها خلال مسيرتها الفنية وتعرضها للكثير من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، إليكم أبرزهم:

فريدة سيف النصر والحسد

صرحت الفنانة فريدة سيف النصر، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، بأنها تؤمن بالحسد وبوجود هذه القوة، وكان السبب وراء ذلك تعرضها للحسد بسبب امرأة قالت لها: "وشك زي القمر مهما تكبري".

وعلقت على الموقف قائلة إنه حسد وتم التأثير عليها، مضيفة: "لقيت فجأة الكوب انفجر في وجهي، وأصبحت أشعر بالألم وحدثت معي أمور غريبة".

فريدة سيف النصر تغضب لعدم تكريمها

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر عن غضبها الشديد بسبب عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، وأثارت الجدل بعد هذا التصريح. وقد علقت عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك" قائلة: "أود أن تكرمني نقابتي، فهم يعلمون كل شيء وما زالوا مهمشين. بصراحة، هذا يؤلمني كثيرًا. ألف مبروك للذين تم تكريمهم في مهرجاننا الذي يعترف بهم فقط".

فريدة سيف النصر ووصفات الشعر

تصدرت فريدة سيف النصر تريند البحث على موقع "جوجل" عقب إعلانها عن وصفات طبيعية للشعر أنقذتها من التعرض للصلع، مما جعل الكثير من الفتيات مهتمات بمعرفة الطريقة.

وكشفت عن تعرضها للصلع في فترة من حياتها، مما جعلها ترتدي الباروكة بعد أن تعرضت للحسد وبدأ شعرها يتساقط بصورة مرعبة.

زوجها خانها مع صديقتها

في أحد اللقاءات، صرحت فريدة سيف النصر بأنها تعرضت للخيانة الزوجية بسبب صديقتها، وعلقت قائلة: "اكتشفت الخيانة من خلال التليفون، رفعت سماعة التليفون وسمعت كلامًا لا يمكن تصوره، وضربني وقال لي: دي جزمتها برقبتك، وطلبت الطلاق لأن لدي عزة نفس".

وكان آخر عمل للفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض ضمن موسم المسلسلات الرمضاني الماضي لعام 2022، وتلقت ردود فعل إيجابية من الجماهير بسبب دورها.

وحرص المركز الثقافي المصري الأمريكي على تكريمها بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.