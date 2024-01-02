الأوبرا تحتفي بـ محمد فوزي الخميس المقبل

تتظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، مساء الخميس 4 يناير على المسرح الكبير، في إطار استراتيجيات وزارة الثقافة الخاصة بالاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزى الشهيرة، التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري والعربى يؤديها سمية وجدي، رحاب مطاوع، حسام حسنى، إسلام رفعت، محمد متولى ومصطفى النجدى.

من هو الفنان محمد فوزي

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحًا غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه.

تربع فوزي على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلما سينمائيا.